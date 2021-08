Il Real Madrid fa causa a Tebas e al Fondo CVC

Con un duro comunicato, il Real Madrid ha ribadito la propria posizione in merito all'accordo tra la Liga e il Fondo CVC , ossia la finanziaria inglese che si appresta ad entrare nella Liga con un accordo preliminare per il 10% delle quote: CVC garantirà 2,7 miliardi di euro alle squadre spagnole, che potranno così permettersi di programmare il futuro, in cambio del 10% dei futuri ricavi. Il Real Madrid, nella mattina di martedì, ha espresso un parere contrario e ha dichiarato di voler intraprendere azioni legali contro Javier Tebas, presidente della Liga, e Jaime Guijarro, responsabile del fondo.

Il mancato rinnovo di Messi al Barcellona legato al Fondo CVC?

Il Fondo CVC non soddisfa Barcellona e Real Madrid. Il fattore che non convince ora il Real Madrid (così come il Barcellona) è la durata dell'accordo tra la Liga e il fondo per i diritti audiovisivi, ossia cinquant'anni. Una durata considerata inopportuna viste le incertezze e le fragilità del sistema calcio. Inoltre, secondo il Real Madrid, in questi cinquant'anni il Fondo CVC "porterà via ai club il 10,95% dei loro diritti audiovisivi, in contraddizione con la legge", citando un comunicato che proprio il Real Madrid aveva pubblicato cinque giorni fa. Queste, invece, le parole di Laporta, che lega anche il mancato rinnovo di Messi al rifiuto del club all'accordo con il Fondo CVC: "Non sono disposto a ipotecare i diritti di un club per nessuno. Abbiamo un’istituzione che è al di sopra di tutti, anche del miglior giocatore del mondo". Infine, l'altro fattore che non trova d'accordo Real e Barcellona con il Fondo è il fatto che il 70% della cifra che finirà nelle casse delle società dovrà essere obbligatoriamente destinata alle infrastrutture del cub e all'alleggerimento dei rispettivi debiti. Solo il 30% potrà invece essere reinvestito per mantenere competitive le rispettive squadre.