Perché Messi non ha potuto rinnovare col Barça

10/15 ©Ansa

COSA È IL FONDO CVC?



Si tratta della finanziaria britannica specializzata in private equity, che entrerà nella Liga con un accordo preliminare per il 10% delle quote garantendo 2,7 miliardi di euro alle squadre spagnole. In particolare, sono circa 270 i milioni destinati al Barcellona che tuttavia avrebbe potuto usarne solo in parte per la massa salariale. Si pensava che la cifra avrebbe potuto sbloccare il tema del rinnovo di Messi, ma la maggior parte della somma andrà in infrastrutture e riduzione del debito