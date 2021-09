Per un attaccante conta segnare. Non importa il "quando" né tantomento il "come", basta metterla dentro. I gol sono il pane quotidiano dei bomber e al mondo di centravanti prolifici come Luis Suarez ce ne sono pochi: 489 reti in carriera tra Groningen, Ajax, Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid. Di sinistro, di destro, di testa, dentro e fuori area. Il "come" non ha mai interessato più di tanto uno che si fa chiamare "El Pistolero" proprio per la freddezza sottoporta. Ma da qualche giorno il "quando" è tornato prepotentemente di moda. Il motivo? Come rivelato dall'edizione uruguayana di El Pais, l'attaccante dell'Atletico ha raggiunto un traguardo impressionante. Grazie a un gol segnato al 78' contro il Getafe (ha poi fatto doppietta regalando i tre punti a Simeone) ha completato un fantastico en plein: ora Suarez ha segnato almeno una rete in ognuno dei 90 minuti di gioco regolamentari. Sì, avete capito bene: ha segnato al 1' come al 90', al 22' come al 25' e così via. Un bomber puntuale come un orologio in una carriera costellata di reti in svariate competizioni.