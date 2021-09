Cade l'Atletico, frena anche il Real: 0-0 in casa

Un sabato che regala sorprese, quello della Liga. Cade infatti l'Atletico Madrid sul campo dell'Alaves, ma il Real non riesce ad approfittarne e viene frenato in casa sullo 0-0 dal Villarreal. Ad aprire le danze di questo settimo turno è la formazione del Cholo Simeone, che non si prepara certo nel migliore dei modi alla sfida di martedi a San Siro in Champions League contro il Milan. Vince 1-0 l'Alaves, grazie alla rete decisiva dopo appena 4 minuti di Laguardia: l'Atletico rimane dunque fermo a 14 punti e viene raggiunto dal Siviglia, che nel match delle 18.30 ha la meglio dell'Espanyol per 2-0. In mezzo il pari tra Valencia e Athletic Bilbao, con i padroni di casa che riescono a riacciuffare il risultato al 95'. Il Real avrebbe l'occasione del match serale di prendere il largo in testa alla classifica, ma il Villarreal non glielo concede: una grande occasione a testa nel secondo tempo (una per Pau Torres e l'altra per Vinicius) e alla fine è 0-0 al Bernabeu.