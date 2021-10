L'attaccante del Real Madrid tra i candidati dopo la vittoria in Nations League: "Il successo in Nazionale significa molto per me, dopo cinque anni duri sia fisicamente che mentalmente e se oggi sono vicino al Pallone d'Oro lo devo ai miei compagni". E su un futuro insieme a Mbappè: "Bisogna rispettare il PSG, ma ho sempre detto che mi piacerebbe giocare con lui"

La vittoria della sua Francia in Nations League con tanto di gol straordinario nella finale contro la Spagna ha rilanciato la candidatura di Karim Benzema nella corsa al prossimo Pallone d'Oro. Un trofeo che mai come in questa stagione ha tanti pretendenti e non vede un favorito in netto vantaggio su tutti gli altri. Ne ha parlato lo stesso attaccante del Real Madrid, intervistato da TVE: "La vittoria in Nations League significa molto per me. Sono molto orgoglioso del mio lavoro, dopo cinque anni di assenza dalla Nazionale. È stato un lavoro molto duro, fisicamente e mentalmente, e non vedo l'ora di continuare a vincere titoli. Il Pallone d'Oro è un trofeo che tutti i giocatori vorrebbero vincere. Ci pensiamo da bambini e se oggi ci sono vicino è grazie ai miei compagni di squadra".