Al Theatre du Chatelet di Parigi sfilano i fuoriclasse per l'assegnazione del trofeo individuale più importante dell'anno. Sui social di France Football si svela la classifica: Kjaer è 18°, poi Lautaro 21° e Barella 26°. La cerimonia è in diretta dalle 20.30 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, in streaming su NOW. Anteprima in studio con Mondogol-Speciale Pallone d'Oro alle 20.00 su Sky Sport24