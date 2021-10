2/15 Foto Twitter @FCBarcelona

Un progetto approvato già nel 2014 ma, nel mentre, mai completato ("solo un 5%"). E ora obsoleto "perché non tiene conto delle ultime tecnologie e della sostenibilità necessarie". È per questo motivo che il Consiglio di amministrazione sta ridefinendo il progetto e migliorandolo per adattarlo alla situazione attuale.