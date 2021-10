L'attaccante argentino è stato sostituito al 41' del primo tempo nella sfida del Camp Nou tra Barcellona e Alaves per aver manifestato un fastidio al torace e problemi respiratori: trasportato in ospedale, è stato sottoposto ad accertamenti e ha trascorso lì la notte tra sabato e domenica Condividi

Attimi di paura sabato sera al Camp Nou per Sergio Aguero. L'attaccante del Barcellona è stato infatti costretto a lasciare il campo al 41' del primo tempo della partita contro l'Alaves a causa di alcuni problemi respiratori, manifestati senza aver subito alcun contatto con gli avversari. L'attaccante argentino si è piegato su se stesso toccandosi il petto dopo aver cercato di colpire un pallone di testa. Lo staff medico del club blaugrana gli ha prestato i primi soccorsi e successivamente ha organizzato il trasporto del giocatore in ospedale con l'ambulanza per accertamenti.

Il club: "Fastidio al torace, attesi esami" vedi anche Barça, Koeman esonerato e Riqui Puig se la ride... Aguero era alla sua seconda presenza stagionale da titolare con la maglia del Barcellona: una prova durata solo 41 minuti, quelli trascorsi prima della sostituzione con Coutinho. Il Kun è uscito dal campo sulle proprie gambe ma rialzandosi a fatica. Ha prima raggiunto la panchina e poi è stato trasportato in ospedale. "Aguero ha manifestato un fastidio al torace - spiega la nota ufficiale diffusa dal club - ed è stato portato in ospedale per esami cardiologici". Sulle condizioni del giocatore c'è massimo riserbo e si attendono aggiornamenti ufficiali. Secondo quanto riportato da Cadena Cope, la madre, il fratello e la fidanzata sono subito andati in ospedale a fargli visita e avrebbero lasciato la struttura alzando i pollici in direzione dei presenti: un segnale del fatto che la condizione del 33enne è in miglioramento. Nella conferenza stampa postpartita invece Sergi Barjuan, all'esordio da allenatore ad interim del Barcellona al posto dell'esonerato Ronald Koeman, si è limitato a spiegare che "Aguero mi ha detto che non si sentiva bene. L'hanno portato all'ospedale per vedere cosa aveva. Non posso dire di più".

