Aguero torna a parlare dopo il malore

Il messaggio del 'Kun' dopo il malore contro l'Alaves e la riscontrata aritmia che lo costringerà a stare fuori almeno tre mesi: "Ringrazio tutti per il supporto, adesso è tempo di riprendersi e aspettare notizie", le sue parole in un video divulgato dal Barcellona

Previsti almeno tre mesi di stop

Il 'Kun' ha trascorso 48 ore in ospedale dopo il malore avvertito durante la partita contro il Deportivo Alaves, che lo ha costretto a uscire per manifesti problemi respiratori. Gli accertamenti e le analisi a cui l'argentino si è sottoposto hanno evidenziato un'aritmia, problema che Aguero aveva già presentato all'età di 12 anni. Ora saranno necessari almeno tre mesi di stop, in cui 'El Kun' verrà sottoposto a un trattamento diagnostico-terapeutico: al termine di questa fase le sue condizioni verranno valutate e saranno più chiare anche le tempistiche per il suo ritorno in campo.