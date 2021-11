In campo in Champions per 25' per la prima volta in stagione, l'esterno offensivo francese ha riportato "uno stiramento al muscolo semimembranoso del tendine del ginocchio sinistro". È il 13esimo infortunio da quando nel 2017 è arrivato al Barça

Era tornato in campo quatto mesi dopo l'ultima volta: 25 minuti nel match di Champions League vinto per 1-0 dal suo Barcellona in trasferta contro la Dinamo Kiev, gara che ha anche rappresentato il suo esordio stagionale. Ora però Ousmane Dembélé sarà costretto a fermarsi ancora per via di un nuovo infortunio. "Il giocatore della prima squadra Ousmane Dembélé ha uno stiramento al muscolo semimembranoso del tendine del ginocchio sinistro. Non sarà a disponibile per le partite della sua nazionale e sono da definire i suoi tempi di recupero", si legge nel comunicato diramato dal Barcellona. Che oltre ad Aguero, che resterà fuori per almeno tre mesi a causa dell’aritmia emersa dopo un malore nel match contro l’Alaves, dovrà dunque nuovamente rinunciare anche a Dembélé per un periodo ancora da stabilire.