Barcellona, ufficiale: Xavi è il nuovo allenatore

Xavi Hernandez è ufficialmente il nuovo allenatore del Barcellona. Dopo l'annuncio nella giornata di venerdì dello svincolo dall’Al Sadd (club in cui allenava dal 2019), in piena notte è arrivato anche il comunicato del Barça. "Il Barcellona ha raggiunto un accordo con Xavi Hernandez per coprire il ruolo di allenatore della prima squadra per questa stagione e le prossime due", si legge nella nota ufficiale. La leggenda del club blaugrana torna dunque per sostituire l'esonerato Ronald Koeman. In panchina contro il Celta, però, oggi ci andrà ancora Sergi Barjuan, allenatore ad interim anche nei due precedenti incontri.