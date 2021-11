Dani Alves: "Col Barça mi sento un supereroe"

Al Barcellona è tornato su precisa richiesta dell’ex compagno Xavi, oggi allenatore del club, ora Dani Alves è pronto a dare il suo contributo per risollevare le sorti della società catalana. L’esterno 38enne ha rilasciato la prima intervista a Barça Tv dopo aver superato le visite mediche con il suo nuovo 'vecchio' club: "Sono ancora sotto shock. Volevo tornare da molto tempo, è un privilegio e cercheremo di far tornare il Barcellona che tutti conosciamo. Sarà un lungo processo ma dobbiamo accelerarlo perché qui non c'è margine per sbagliare". Al Barça dal 2008 al 2016, il brasiliano si è dimostrato carichissimo per la nuova esperienza che lo attende: "Affronterò una sfida incredibile, una di quelle più affascinanti. Ricostruire, lottare, sudare e difendere la maglia. Ci sono due maglie che quando le indosso mi sento un supereroe: quella brasiliana e quella del Barcellona. Spero di contagiare i miei compagni", ha aggiunto Dani Alves.