Ferran Torres al Barça: clausola da 1 miliardo

Importante rinforzo per il Barcellona, che ha ufficializzato l'arrivo di Ferràn Torres. L'attaccante classe 2000 lascia così il Manchester City a un anno e mezzo di distanza dal trasferimento dal Valencia, ritornando così in Spagna. Il giocatore ha firmato con il club blaugrana un contratto fino al 2027 e nell'accordo è prevista anche una clausola da 1 miliardo di euro. È il primo grande colpo dell'imminente sessione di calciomercato invernale, con Ferràn Torres che verrà presentato nella giornata di lunedì 3 gennaio. In quella data ci sarà la presentazione sul campo, a seguire il primo allenamento con la squadra che sarà a porte aperte e infine la classica conferenza. In attesa del Ferràn Torres Day, il Barcellona ha ufficializzato un importante colpo di mercato: Xavi ha un nuovo elemento, giovane e di qualità, per il suo attacco.