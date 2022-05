La stagione del Pistolero non è stata la più esaltante della sua carriera ma in famiglia c’è chi può festeggiare: il piccolo Benjamin, che ha soltanto 8 anni, è stato protagonista della vittoria del campionato Benjamin B (categoria paragonabile a quella dei Pulcini in Italia) con la divisa dei colchoneros

Tale padre tale figlio. Anzi, in questo caso il figlio supera nettamente il papà. Si tratta del piccolo Benjamin Suarez, figlio del centravanti uruguagio Luis. È stato lo stesso pistolero a postare orgoglioso sui social network l’impresa del bambino, di soli 8 anni, che con i pari età dell’Atletico Madrid ha vinto il campionato Benjamin B, una categoria paragonabile a quella dei Pulcini in Italia. Per il secondogenito di casa Suarez sono addirittura 28 i gol in 19 partite, uno score molto migliore rispetto a quello del padre che quest’anno ha segnato "soltanto" 13 gol in 45 match con i colchoneros restando a secco di titoli.