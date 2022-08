L'attaccante gabonese, nella notte tra domenica e lunedì, è stato vittima di una rapina a mano armata mentre si trovava in casa. Quattro persone incappucciate sono entrate in casa e, dopo aver minacciato Aubameyang e la moglie, hanno sottratto diversi gioielli dalla cassaforte prima di darsi alla fuga in auto. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto, il giocatore e la sua famiglia stanno bene