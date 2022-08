Girone di ferro per l'Inter, che dall'urna di Istanbul ha pescato Bayern Monaco e Barcellona, oltre che il Viktoria Plzen. I nerazzurri, inseriti in terza fascia, sono stati sorteggiati nel gruppo C ed esordiranno in casa contro i bavaresi. Tra il 4 e il 12 ottobre la doppia sfida al Barça, chiusura sul campo del Bayern: ecco tutte le date e gli orari delle gare della squadra di Inzaghi

TUTTI I GIRONI DI CHAMPIONS - LE AVVERSARIE DELL'INTER