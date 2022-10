Il francese, neo Pallone d’oro, scende in campo con una vistosa fasciatura al mignolo della mano destra dal gennaio del 2019. Durante un match contro il Betis Siviglia, il centravanti del Real Madrid si ruppe il dito ma non ha mai voluto operarsi per non saltare partite decisive con la sua squadra. La benda è così diventata un elemento caratterizzante del fuoriclasse

MALORE TIFOSA: BENZEMA INTERROMPE LA PARTITA CON L'ELCHE