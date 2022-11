L'attaccante polacco squalificato per tre giornate dopo la doppia ammonizione e il gesto giudicato offensivo nei confronti dell'arbitro. Il Barcellona farà ricorso ma al ritorno dopo la sosta mondiale potrebbe perdere Lewandowski per le sfide contro Espanyol, Atletico e Getafe

Tre giornate di squalifica. Nel ritiro della sua Polonia, Robert Lewandowski ha conosciuto l’entità dello stop che gli costerà l’espulsione rimediata nell’ultima giornata di Liga del 2022. Risultato della doppia ammonizione contro l’Osasuna ma soprattutto del gesto con cui l’attaccante ha lasciato il campo. La commissione che lo ha giudicato ha ritenuta offensiva e piena di disprezzo la condotta del polacco nei confronti dell’arbitro Gil Manzano: Lewandowski si è portato due volte le dita sul naso, come a indicare -secondo l’interpretazione di molti, smentita però dall’attaccante del Barça- che la decisione del direttore di gara sarebbe quella di qualcuno che fa uso di sostanze proibite. Il Barcellona farà ricorso ma se non dovesse essere accolto Lewandowski, terminata la sosta mondiale, salterebbe le importanti sfide contro Espanyol (un derby), Atletico Madrid (in trasferta) e Getafe.