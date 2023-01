Non è il campo a tenere banco alla vigilia della Supercoppa di Spagna, bensì il rapporto tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso , avversari mercoledì a Riyad nella semifinale Real Madrid-Valencia. Ancelotti ha spiegato che tra i due ci sono state delle frizioni che risalgono all'avvicendamento sulla panchina del Napoli a fine 2019. Questioni che, a distanza di anni, non sembrano essere risolte. Nonostante ciò, Gattuso ha speso parole d'elogio per il suo allenatore ai tempi del Milan: " Ancelotti sa che ho molto rispetto di lui - ha spiegato in conferenza stampa - I problemi sono a livello lavorativo. A livello umano e calcistico ho molto rispetto di lui, è il migliore allenatore al mondo ".

"Non abbiamo niente da perdere"

leggi anche

Ancelotti: "Con Gattuso ho avuto qualche problema"

Il Valencia non arriva alla Supercoppa nelle condizioni migliori. Dopo la pausa per il Mondiale, infatti, la squadra di Gattuso ha perso le due partite di Liga contro Villarreal e Cadice: "Non è un buon momento per noi - ha detto l'allenatore - non abbiamo niente da perdere. È una fortuna giocare queste partite. Devo convincere la mia squadra che si può fare". Gattuso, inoltre, attende rinforzi dal mercato: "La società sa cosa dobbiamo fare, la priorità è cercare giocatori che hanno minuti nelle gambe. Ho parlato con il presidente Lim, sa che stiamo cercando un centrocampista".