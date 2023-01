Nella semifinale della Supercoppa di Spagna, l'allenatore del Real Madrid affronterà il suo ex giocatore, ora collega, Gennaro Gattuso. Di lui ha detto in conferenza stampa: "Abbiamo vissuto momenti belli, ma non sempre la relazione continua ad essere buona. Sono cose personali". Gattuso a Diario AS: "Non ci parliamo da un anno". Le frizioni fra i due risalgono ai tempi dell’avvicendamento sulla panchina del Napoli

Carlo Ancelotti contro Gennaro Gattuso. La semifinale della Supercoppa di Spagna (in programma domani alle 20) tra Real Madrid e Valencia riavvolge il nastro indietro nel tempo. Almeno fino agli inizi del 2000, quando Carlo Ancelotti siedeva sulla panchina del Milan (dal 2001 al 2009) e in campo c'era proprio Gennaro Gattuso , che ha indossato la maglia rossonera dal 1999 al 2012. La loro è una conoscenza datata, fatta di ricordi e anche di qualche momento no. Come amesso dallo stesso Ancelotti nella conferenza della vigilia: "Insieme a Gattuso abbiamo vissuto momenti molto belli, abbiamo vinto due Champions, sono stati anni e situazioni che ricorderò per sempre. Poi… non sempre la relazione continua ad essere buona , abbiamo avuto dei problemi e non ne voglio parlare perché sono cose personali". Le frizioni fra i due risalgono ai tempi dell’avvicendamento sulla panchina del Napoli avvenuto a fine 2019 e ad alcune dichiarazioni che ne sono seguite.

Gattuso conosce molto bene i metodi di allenamento di Ancelotti. Se ha ereditato qualcosa da lui? L'allenatore del Real Madrid ha risposto anche a questo in conferenza: "Dalle mie squadre sono usciti diversi allenatori, ora non li ricordo tutti ma penso a Seedorf, a Pirlo, a Gattuso. E poi a Nesta. E Shevchenko, e Inzaghi, che se me lo dimentico mi chiama sicuro. Può essere che qualcosa abbiano appreso da me, poi ognuno ci mette del suo. Le squadre di Gattuso giocano in maniera intensa e hanno un’identità molto chiara. Domani col Valencia sarà dura". Il Real Madrid è reduce dal ko in campionato contro il Villarreal: " Quella gara mi ha sorpreso. Le sensazioni erano buone, ma non abbiamo fatto bene le cose. L'aspetto difensivo non è stato buono".

Gattuso: "Non ci parliamo da un anno"

Gennaro Gattuso ha parlato del suo rapporto con Carlo Ancelotti ad As: "L'ultima volta che ho parlato con Ancelotti è stata un anno fa. Il rispetto professionale è enorme, il rapporto non è più come prima. Quando giocavo, vivevo già da allenatore. Quando ho visto qualcosa che non mi è piaciuto negli spogliatoi, ho parlato per il bene della squadra, non per me stesso. Quando sono andato al Napoli, si è parlato molto che la squadra non stava bene quando c'era Carlo. In quei due anni alcune cose non sono state fatte bene. Ma ho un grande rispetto per lui. Ho parlato con lui un anno fa. Sa che per me è fenomenale come persona e come allenatore".