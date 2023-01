Il Real Madrid, impegnato in Arabia Saudita per la finale di Supercoppa Spagnola contro il Barcellona, ha ricevuto quest'oggi una visita speciale: nel ritiro dei Blancos si è presentato l'ex Cristiano Ronaldo, anche lui oggi nel Paese arabo dopo il trasferimento all'Al-Nassr. Per CR7 sorrisi, abbracci e qualche chiacchiera con Carlo Ancelotti, poi le foto con i campioni brasiliani e non solo. All'allenamento c'era anche Roberto Carlos...

