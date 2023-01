Al Real il derby di Coppa, Atletico ko 3-1 dts

Barcellona, Osasuna, Athletic Bilbao e Real Madrid. Sono queste le quattro semifinaliste della Copa del Rey. Occhi puntati sul derby di Madrid tra Real e Atletico andato in scena al Bernabeu. L'ha spuntata, ancora una volta, Carlo Ancelotti che ha battuto la squadra di Simeone dopo una battaglia durata 120' e decisa soltanto ai tempi supplementari con i colchoneros ridotti in 10 uomini per l'espulsione al 99' per doppio giallo comminata a Savic.



Gara come al solito molto intensa, spigolosa in alcuni tratti e sbloccata già al 19' proprio dall'ex Morata. Situazione ideale per l'Atletico che in posizione di vantaggio chiude tutti i varchi al Real e prova a ripartire negli spazi concessi dalle merengues. Il Real attacca ma non riesce a trovare il pari nel primo tempo. Nella ripresa, Ancelotti cambia e inserisce Rodrygo al posto di Valverde. Grazie all'innesto, il Real ha decisamente più spinta sulle corsie laterali e al 79' trova il pareggio. Ultimi 10' con ritmi più blandi e squadre destinate agli extra-time.



Nel primo supplementare il fatto che in qualche modo indirizza il match: Savic viene ammonito per la seconda volta e lascia in 10 i suoi. Il Real ne approfitta immediatamente e dopo soli 5' si riporta in vantaggio con Benzema. Con l'inferiorità numerica, l'Atletico ci prova ma si espone alla velocità del Real che chiude il match nel recupero grazie a Vinicius e si qualifica per le semifinali di Copa del Rey.