Copa del Rey: l'Osasuna batte il Bilbao 1-0

Vittoria per la squadra di casa a Pamplona: col il gol del 21 enne marocchino Ezzalzouli i 'rojillos' portano a casa l'andata della semifinale di Coppa, attendendo il ritorno programmato per il prossimo 4 aprile

È bastato un solo gol per decidere il match che si è giocato allo stadio El Sadar di Pamplona: l'Osasuna è riuscito a strappare la vittoria all'Athletic Bilbao nella semifinale d'andata di Copa del Rey. La vincente di questa doppia sfida affronterà in finale una tra Barcellona e Real Madrid che giocheranno il match d'andata domani sera a Madrid. L'autore del gol è proprio un giocatore in prestito dal Barcellona: Abde Ezzalzouli (classe 2001) è stato prelevato dall'Hercules e poi girato in prestito all'Osasuna, con i 'rojillos' ha segnato due gol in Copa del Rey, quello di stasera e quello nei tempi supplementari che ha deciso i quarti di finale con il Siviglia.