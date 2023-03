Il centrocampista si è raccontato in una intervista rilasciata al 'Mundo Deportivo', chiarendo quali sono i suoi obiettivi per il presente e per il futuro. "Mi vedo qui per molto tempo. L'Inter? Quando senti il ​​tuo nome in un altro Paese, significa che lì hai fatto bene..."

Franck Kessie si è raccontato in una lunga intervista concessa al 'Mundo Deportivo'. L'ex centrocampista del Milan ha affrontato vari temi, specificando che il suo futuro è al Barcellona. Tanto che sulle voci che lo avrebbero voluto all'Inter, ha dichiarato: "Io accostato all'Inter? Quando senti il ​​tuo nome in un altro Paese, significa che lì hai mostrato tutto. Questa è la prima cosa che devi vedere, che hai fatto bene lì. Per questo sono contento, perché tante squadre mi volevano lì, ma qui ho firmato un contratto quadriennale e sono un giocatore del Barça, sono qui solo da una stagione e mi vedo qui per tanti anni".

"Questo è il mio miglior momento"

Kessié è arrivato in Spagna nell'estate 2022 ed ora sta vivendo un momento positivo. "Questo è il mio miglior momento della stagione. Ogni giocatore vuole giocare e quando lo fai ti senti molto felice. Quando giochi devi dare tutto per la squadra, dal primo all'ultimo minuto ed è quello che cerco di fare". In questa stagione, Kessie ha segnato 2 gol in 30 partite, ma solo nelle ultime settimane ha trovato continuità. Il Barcellona, attualmente, è in testa alla classifica, a +9 dal Real. "Nove punti sono tanti ma nel calcio ci sono alti e bassi, dobbiamo essere attenti, molto concentrati per non perdere questo vantaggio e continuare a lavorare. Bisogna andare partita per partita perché se si comincia a pensare alla fine del campionato può succedere di tutto. Non so ancora se vinceremo tutti e tre i titoli, so solo che sarei molto, molto felice".