Barcellona, Camp Nou chiude per lavori nel 23/24

Un Barcellona senza Camp Nou , un binomio a cui dovremo abituarci: come riportato dall'agenzia di stampa EFE, la Reale Federazione Spagnola di calcio (RFEF) ha confermato che Il club blaugrana giocherà temporaneamente i match di Liga e di coppa nello Stadio olimpico Lluís Companys . Il Camp Nou verrà ristrutturato durante la prossima stagione e i fondi richiesti dal club per i lavori sono di all'incirca 1500 millioni , con il restauro della struttura che andrà ad influire anche sulla stagione successiva: la data prevista di conclusione dei lavori è fissata a novembre 2024, quindi il Barcellona non tornerà al Camp Nou fino ad allora.

Lo Stadio olimpico Lluís Companys

Il Lluís Companys, situato in cima alla collina di Montjuic e affacciato sul mare, venne costruito per la IX Olimpiade del 1928 (poi svoltasi ad Amsterdam) e inaugurato nel 1929 per l'Esposizione Universale di Barcellona. Venne poi ristrutturato e ampliato nel 1989, in occasione dei Giochi della XXV Olimpiade, raggiungento i 60000 posti e fu casa dell'Espanyol dal 1997 fino al 2009, dove venne celebrato il centenario dei periquitos nel 2000. Il Barcellona andrà quindi a giocare in uno stadio non sconosciuto ma che, in tempi passati, ha visto i blaugrana essere più ospiti che padroni di casa.