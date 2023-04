Dopo la netta vittoria contro il Barcellona in Coppa del Re, Ancelotti si complimenta con la squadra negli spogliatoi e rivela: "Vi ho mentito, non era una finale: questa era la semifinale". Poi l'annuncio che fa esplodere di gioia i giocatori: "Domani giorno libero!"

Il video circola sui social e arriva direttamente dallo spogliatoio del Real Madrid, al termine della grande partita con cui i blancos hanno battuto il Barcellona (4-0), approdando in finale di Copa del Rey.



A prendere la parola è Ancelotti, con un discorso che fa sorridere (e infine gioire) i suoi giocatori: "Per prima cosa", esordisce l'allenatore, "complimenti, è un orgoglio vedere partite così. Secondo: vi ho detto una bugia, non era una finale, ma una semifinale. La finale è ancora da giocare. E terzo, ascoltate: domani giorno libero!".