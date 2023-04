Nel post di Real-Villarreal, Valverde ha aspettato Baena nel parcheggio dei pullman, colpendolo con un pugno dopo che in campo il calciatore del Villarreal avrebbe ripetuto a Valverde (riguardo alle difficoltà in gravidanza della moglie) una frase provocatoria, peraltro (questa l'accusa di Valverde) già proferita nell’ultimo incrocio di gennaio in Coppa del Re: “Piangi che tuo figlio non nasce”. Baena smentisce di aver detto quella frase. Per l’uruguaiano del Real rischio squalifica e possibile denuncia penale Condividi

Un’aggressione nel parcheggio del Bernabeu, a partita ampiamente terminata, con Federico Valverde del Real Madrid che aspetta nei garage e colpisce con un pugno in faccia il centrocampista del Villarreal Alex Baena, che lascia lo stadio con lo zigomo gonfio. È stato molto movimentato, il post partita della sfida tra Real Madrid e Villarreal, vinto dagli ospiti per 3-2 nella serata di sabato. Il motivo del gesto di Valverde? Una frase che Baena avrebbe pronunciato sul campo, dopo un fallo dell’avversario, in una precedente sfida tra i due club giocata a gennaio. Frase che il centrocampista spagnolo di 21 anni avrebbe ripetuto anche ieri sera a Valverde: “Piangi, piangi che tanto tuo figlio non nasce”, con un (se confermato) orribile riferimento alle difficoltà in gravidanza (poi superate) della moglie di Valverde, in attesa del secondogenito. Una provocazione che avrebbe causato la reazione di Valverde nel post partita: l'uruguaiano ha atteso Baena nel parcheggio, e gli avrebbe urlato "Ripeti ora cosa hai detto di mio figlio", prima di sferrargli un pugno in faccia.

Baena aggredito nega la frase sul figlio di Valverde La versione di Valverde, secondo cui l’avversario avrebbe pronunciato e ripetuto una meschina frase provocatoria riguardo alle difficoltà in gravidanza della moglie Mina, viene negata con decisione da Baena, che il giorno dopo l’aggressione ha scritto un post sul suo profilo Instagram, smentendo tutto quanto si sta dicendo sul suo conto, anche sui social: “Sono molto contento della splendida vittoria della squadra in un palcoscenico come quello del Santiago Bernabéu, ma allo stesso tempo sono molto triste per l'aggressione che ho subito dopo la partita e sono sorpreso da quello che si dice sulla mia persona. È totalmente falso che io abbia detto quella frase”. Sulla vicenda, è intervenuta sui social anche la moglie di Valverde, in attesa del secondogenito, che ora sarebbe fuori pericolo. “Ne ho abbastanza che vengano a chiedermi delle condizioni di salute di mio figlio -le parole di Mina Bonino, moglie di Federico Valverde- Siamo rimasti quasi due mesi in silenzio, in attesa dei risultati per sapere se potevamo portare avanti la gravidanza. Non auguro a nessuno di vivere una situazione come questa”.



