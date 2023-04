Il Villarreal festeggia la vittoria per 3-2 a Madrid contro il Real e lo fa facendo il verso a Carlo Ancelotti. In settimana, dopo il 4-0 dei Blancos sul Barça in Copa del Rey, l’allenatore italiano era stato protagonista di un video diventato popolarissimo, in cui annunciava il giorno libero per i suoi giocatori dopo la vittoria. Quique Setién, collega del Submarino Amarillo, non ha voluto essere da meno e ha imitato Ancelotti, convocando i suoi nello spogliatoio e annunciando: “Dia libre mañana!”