Ospite speciale alla presentazione di un libro a scopo benefico, l'attaccante polacco si augura che il campione argentino torni in blaugrana il prossimo anno: "Sappiamo che lui appartiene al Barcellona. Non so cosa succederà, ma spero di poter giocare con lui nella prossima stagione". Sembrano ormai dimenticate le polemiche dell'ultimo Mondiale e sull'assegnazione del Pallone d'Oro 2021

Avversari con un po' di polemica per il Pallone d'Oro 2021 e all'ultimo Mondiale in Qatar, ma forse compagni di squadra in futuro. Il rapporto tra Robert Lewandowski e Lionel Messi negli ultimi tempi è stato altalenante. I due si sono contesi l'assegnazione del prestigioso premio di France Football nel 2021, con l'argentino premiato di pochi voti: il polacco non l'aveva presa benissimo. Nella sfida tra i loro Paesi all'ultimo Mondiale, Messi aveva inizialmente ignorato le scuse di Lewandowski dopo un suo fallo prolungato e i due si erano chiariti solo alla fine del match. Tra qualche mese potrebbero però condividere lo spogliatoio per la prima volta in carriera, uno scenario che non dispiace all'attuale centravanti del Barcellona.

"Messi appartiene al Barcellona"

Lewandowski è stato l'ospite speciale della presentazione della diciottesima edizione del libro "Relatos Solidarios del Deporte", destinato alla ricerca di fondi per la Fondazione Lovaas, un centro di ricerca di programmi di intervento per bambini colpiti dalla sindrome dell'autismo. Messi potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza con il Paris Saint Germain e una delle suggestioni sul futuro della Pulce riguarda un suo futuro al Barcellona. "Messi appartiene al Barcellona e se torna sarà qualcosa di incredibile", ha detto Lewandowski. "Sappiamo che il suo posto è qui al Barcellona. Non so cosa succederà, ma spero che la prossima stagione potremo giocare insieme". Intanto, alla sua prima stagione in Spagna, il bomber è vicino a festeggiare la conquista della Liga: "Sappiamo che negli ultimi anni il Barça non ha vinto la Liga e siamo sulla buona strada. Se vinciamo il titolo, molti giocatori avranno grande fiducia. Dobbiamo segnare gol e far contenti i tifosi".