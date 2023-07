Il neo acquisto turco, classe 2005, si ferma: lesione al menisco interno del ginocchio destro, recita il comunicato ufficiale del club. Il giocatore tornerà a Madrid per proseguire cure specifiche. Secondo i media spagnoli non ci sarebbe all'orizzonte l'operazione. Da valutare i tempi di stop. Non ci sarà nel Clásico di questa sera, live alle 23 su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Slitta l'esordio del 18enne Arda Güler con la maglia del Real. Il "wonderkid" turco, appena comprato dal Fenerbahce, ha subito una lesione al menisco interno del ginocchio destro. È questo l'esito degli esami comunicato dal Real. Il giocatore si recherà a Madrid nelle prossime ore per proseguire con le cure specifiche. Secondo Marca un sospetto sovraccarico muscolare si è, in realtà, rivelato un infortunio più serio. Sottolineando come il club non voglia fissare scadenze: tutto dipenderà dall'evoluzione del giocatore. Secondo As, invece, il Güler tornerà in Spagna per rafforzare le cure conservative, senza alcun intervento chirurgico in vista. Non ci sarà, dunque, nel Clásico di questa sera live alle 23 su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.