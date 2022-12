Colpo del Real Madrid che, per 35 milioni più 25 di bonus, si aggiudica Endrick dal Palmeiras: il 16enne s'iscrive tra i baby protagonisti degli affari più costosi. Considerando i talenti di 18 anni o inferiori alla maggiore età, Transfermarkt ha classificato i 30 ragazzi dai trasferimenti monstre nella storia: 4 quelli che hanno raggiunto la Serie A, ma non mancano futuri campioni in Italia

ENDRICK AL REAL MADRID, CHI È IL BABY TALENTO