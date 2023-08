Inizia con un successo la nuova stagione di Liga per la squadra di Ancelotti che batte 2-0 l’Athletic Bilbao e conquista i primi 3 punti del suo campionato. Subito in gol Bellingham: dopo Courtois, si teme un lungo stop anche per Militao uscito dal campo per un problema al ginocchio NON SOLO ARDA GULER E COURTOIS: ANCHE MILITAO VA KO

Il Real chiude la pratica Athletic Bilbao in appena 8 minuti: tra il 28’ e il 36’ del primo tempo, sono le reti di Rodrygo e di Bellingham a indirizzare il match in favore dei blancos. Secondo tempo di gestione con gli ingressi di Modric e Kroos in campo. Ancelotti in ansia per Militao: infortunio al ginocchio dopo 52 minuti di gioco.

Rodrygo-Bellingham, il Real espugna Bilbao Schierato come vertice alto nel rombo di centrocampo, mister 103 milioni Bellingham ha subito rubato la scena: non solo il gol con un destro al volo, ma giocate e intensità di livello. La rete, è il terzo più giovane a segnare nel XXI secolo con la maglia del Real, in una serata che ha confermato il ricambio generazionale nell’ultimo anno di gestione Ancelotti. Formazione titolare con un’età media di 24,7 anni: un undici così giovane, dalla parti del Real non si vedeva dalla stagione 2017-2018. Lo scorso anno, sfiorava i 30. approfondimento Come cambiano le big d'Europa dopo il mercato

Ansia Militao, si teme un lungo stop Serata agrodolce per il Real Madrid che dopo i ko di Courtois (rottura del crociato sinistro) e Arda Guler (lesione al menisco), è ora alle prese con l’infortunio di Militao. Il brasiliano, partito titolare contro l’Athletic, è uscito al minuto 52 per via di un problema al ginocchio sorretto dagli uomini dello staff medico degli ospiti: nelle prossime ore, gli accertamenti chiariranno l’entità dell’infortunio. Le strategie di mercato del Real, potrebbero di colpo essere modificate.