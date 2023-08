La dedica di Pedri alla 'sua' Tenerife

Vittoria sofferta per il Barcellona, la prima in campionato in una partita storica: dopo oltre 63 anni e 1.175, i blaugrana hanno giocato una gara casalinga lontano dal Camp Nou sottoposto a lavori di ristrutturazione fino al novembre 2024. E così, all'Olimpico sulla collina del Montjuic, la squadra di Xavi ha affrontato e battuto 2-0 il Cadice non senza fatica. Vantaggio nel finale di Pedri, che all'82' riceve il taglio di Gundogan e in scivolata supera Ledesma. A chiudere i giochi è stato Ferran Torres in pieno recupero, raddoppio in una serata emozionante soprattutto per l'autore del primo gol.