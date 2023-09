Trasferta più complicata del previsto per la squadra spagnola, che sabato dalle Canarie doveva volare in Andalusia per sfidare il Siviglia: in 15 si sono attardati per un caffè in aeroporto e hanno perso l’aereo. Il club ha dovuto così organizzare un secondo volo per portare a destinazione anche la metà della squadra rimasta a terra. E ieri, sul campo, il Las Palmas è stato sconfitto 1-0