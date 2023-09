Dopo il problema al menisco durante la preparazione estiva, il gioiellino turco è ancora vittima di problemi fisici: lesione al muscolo retto femorale e altre 3 settimane di stop per l'ex Fenerbahce, che non ha ancora fatto il suo esordio ufficiale in maglia Real Madrid

MARCA, REAL: XABI ALONSO PROSSIMO ALLENATORE