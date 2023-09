Nell'anticipo dell'8^giornata di Liga, il Barcellona batte il Siviglia grazie a una goffa autorete dell'ex madridista Sergio Ramos, che devia nella sua porta un colpo di testa del 16enne Lamine Yamal. Soltanto nel 2016, come documenta una foto molto postata sui social, l'allora capitano del Real Madrid Ramos entrava in campo per un 'Clasico' con il Barça proprio stringendo la mano di uno Yamal ancora bambino di 9 anni

Nell'anticipo dell'8^giornata di Liga , il Barcellona ha battuto il Siviglia 1-0. A decidere il match, un'autorete al minuto 76 dell'ex madridista Sergio Ramos. Il difensore spagnolo ha deviato goffamente con la caviglia nella sua stessa porta un colpo di testa del 16enne Lamine Yamal , non dando così scampo al suo compagno di squadra, il portiere del Siviglia Nyland. Un successo che, in attesa delle risposte di Girona (19 punti) e Real Madrid (18), porta il Barcellona in testa a quota 20 punti.

Ramos, Yamal bambino e quella foto del 2016

Sui social, dopo l'autogol di Sergio Ramos provocato da Lamine Yamal, in tanti hanno ripostato una vecchia foto del 2016. Nello scatto tornato improvvisamente d'attualità si vede un Sergio Ramos allora capitano del Real Madrid, nel tunnel degli spogliatoi prima di giocare un 'Clasico' contro il Barcellona. E accanto a lui, un bambino emozionato di poter entrare in campo con tutti quei campioni. Ramos prende la mano di quel bambino di 9 anni, che lo accompagnerà nel suo ingresso in campo. Quel bambino, è Lamine Yamal. Il bambino che diventato grande -si fa per dire: ha pur sempre ancora solo 16 anni- 7 anni dopo quella foto è diventato titolare nel Barça. E che al minuto 76 ha messo la palla al centro dell'area del Siviglia di testa, provocando l'autorete goffa di Ramos. Il bambino della foto, sul campo dei grandi, è diventato un bambino terribile. Ed è sicuramente prodigio.