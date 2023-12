Il Girona continua ad essere la grande sorpresa del campionato spagnolo, dopo 16 gare è primo in classifica con 41 punti conquistati (13 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta). Pesante la vittoria per 4-2 in casa del Barcellona, tre punti che regalano la vetta in solitaria alla squadra di Míchel, staccato di due punti il Real Madrid che non è andato oltre l'1-1 in casa del Betis

Primo in classifica dopo 4 anni dalla prima partecipazione ufficiale in Liga, in Spagna si sta vivendo una vera e propria favola: è quella del Girona di Michel. Conquistata la vetta in solitaria grazie ad una bella vittoria in trasferta per 4-2 contro il Barcellona di Xavi, i biancorossi sfruttano al meglio il passo falso del Real Madrid (1-1 in casa del Betis) staccato di due punti. Una proprietà solida, scelte di mercato oculate, un gruppo di giocatori ben amalgamato tra veterani e giovani, e adesso tra i tifosi si sogna un Leicester 2.0.