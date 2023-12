"Più in alto dell'Atletico, ci sono i valori dell'Atletico". I Colchoneros hanno pubblicato un commovente video per Natale: nel filmato un anziano, tifoso del Real, viene soccorso in strada da un tassista. Durante il tragitto per riportarlo a casa il signore risponde solo a una domanda sul calcio, ma la sua mente è rimasta alle gesta di Di Stefano, "il migliore". Il tassista capisce così che sono 'rivali' di tifo, nasconde il simbolo dell'Atletico in evidenza e chiacchiera con l'anziano, finalmente a suo agio