Il primo trofeo della stagione in Spagna va alla squadra di Ancelotti: battuto per 4-1 il Barcellona grazie ad un super Vinicius Jr, tripletta, e gol di Rodrygo. Per i blaugrana aveva provato ad accorciare le distanza Lewandowski intorno alla mezz'ora di gioco, la squadra di Xavi chiude in 10 uomini dopo l'espulsione di Araujo

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT