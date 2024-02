Morto Miguel Angel, leggendario portiere del Real

E' morto all'età di 76 anni (stroncato dalla Sla) Miguel Angel Gonzalez, uno dei più grandi portieri della storia del Real Madrid e del calcio spagnolo. A renderlo noto, con un comunicato sul suo sito Internet, è proprio il club 'blanco'. Nelle diciotto stagioni in cui Miguel Angel ha vestito la maglia del Real Madrid, dal 1968 al 1986, ha vinto 2 Coppe Uefa, 8 campionati, 5 Coppe di Spagna e 1 Coppa di Lega. Nella stagione 1975-1976 conquistò anche il Trofeo Zamora. Miguel Angel è stato nazionale della Spagna in 18 occasioni e ha fatto parte delle Furie Rosse in due Mondiali: Argentina 1978 e Spagna 1982. Il leggendario portiere è stato legato al Real Madrid praticamente tutta la sua vita. Oltre alle sue 18 stagioni da giocatore, ha ricoperto diverse responsabilità come dirigene della prima squadra, allenatore dei portieri e direttore dell'ex Città dello Sport del Real Madrid.