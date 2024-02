Nel corso di Siviglia-Atletico Madrid, l'attaccante spagnolo è stato obbligato a lasciare il campo a causa di un colpo a un ginocchio dopo uno scontro di gioco con Soumarè. L'ex Juventus è uscito in lacrime, ma i primissimi controlli avrebbero escluso la rottura del legamento crociato. In ogni caso, in attesa di esami più approfonditi, resta un grande punto interrogativo in vista della sfida contro l'Inter del prossimo 20 febbraio

Le prime impressioni erano state pessime, i primi esami hanno riportato un po' di ottimismo. In ogni caso, almeno per qualche altra ora, l'Atletico Madrid sarà in ansia per le condizioni di Morata. L'attaccante spagnolo, infatti, è stato costretto a lasciare il campo al 46' della sfida poi persa 1-0 contro il Siviglia per un infortunio al ginocchio dopo una caduta scomposta a seguito di un contrasto con Soumaré, centrocampista francese del Siviglia. La dinamica dello scontro non faceva pensare a qualcosa di grave, ma lo spagnolo ha immediatamente richiamato l'attenzione della panchina colchonera toccandosi vistosamente il ginocchio destro e rimanendo a terra molto dolorante. Dopo i primi soccorsi, Morata è stato accompagnato a braccio fuori dal campo e poi si è seduto in panchina praticamente in lacrime. Dai primi controlli eseguiti subito dopo la partita sembrerebbe scongiurato il pericolo di una rottura del legamento crociato (la prima cosa alla quale hanno fatto pensare le lacrime del giocatore) ma potrebbe comunque esserci un interessamento del collaterale. Una situazione più chiara, anche in vista dell'andata degli ottavi di Champions contro l'Inter del prossimo 20 febbraio, si avrà solo nella mattinata di lunedì, quando Morata, che ha comunque lasciato lo stadio sulle proprie gambe, si sottoporrà a controlli più precisi.