Jude Bellingham, autore di una doppietta contro il Girona, è uscito al 57' per un infortunio alla caviglia sinistra. L'esito degli esami: "Distorsione di grave entità". L'obiettivo è recuperarlo per la partita di ritorno in Champions League contro il Lipsia

Tegola in casa Real Madrid. Jude Bellingham , autore di una doppietta ma costretto a uscire per infortunio al 57' della partita contro il Girona, è stato sottoposto agli accertamenti del caso che hanno evidenziato un problema alla caviglia sinistra. Il Real Madrid fa sapere: "Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Jude Bellingham è stata diagnosticata una distorsione di grave entità alla caviglia sinistra" . L'obiettivo è recuperarlo per la partita di ritorno in Champions League contro il Lipsia.

Un altro indisponibile per Ancelotti

Ben 16 gol in 21 partite di campionato, addirittura 20 in tutta la stagione per il trascinatore del Real Madrid, pagato 103 milioni di euro la scorsa estate dal Borussia Dortmund. E' un infortunio da monitorare quello del 20enne inglese, capocannoniere del campionato, con Ancelotti che deve fare i conti con l'emergenza in difesa in vista del Lipsia in Champions: Rudiger resterà fuori due settimane, ma il reparto deve già fare i conti con l'indisponibilità di Nacho e i gravi infortuni di Militao e Alaba oltre alla lunga assenza di Courtois.