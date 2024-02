Con un netto 4-0 contro il Getafe i ragazzi di Xavi si portano momentaneamente al secondo posto in classifica in attesa della gara del Girona di lunedì sera. Luka Romero si prende la scena in Almeria-Atletico Madrid: una doppietta del calciatore di proprietà del Milan ha permesso alla sua squadra di fermare i Colchoneros sul 2-2. Pareggio alle 18:30 tra Alaves e Mallorca: 1-1 finale

Poker del Barcellona che, dopo il pareggio in Champions League contro il Napoli, torna a vincere battendo 4-0 il Getafe in Liga. Successo che consente alla squadra di Xavi di scavalcare almeno momentaneamente il Girona, che giocherà lunedì sera con il Rayo Vallecano, e raggiungere il secondo posto in classifica alle spalle del Real Madrid. Partita in discesa dal 20' per i blaugrana, che hanno aperto le marcature con Raphina. Nella ripresa le reti di Joao Felix al 53', De Jong al 61' e Fermin Lopez al 91'. Domenica prossima il Barca sarà impegnato in trasferta sul campo dell'Athletic Club.