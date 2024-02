L'ex attaccante del Crotone è stato sostituito al 91' dopo aver ricevuto un duro colpo in testa su uno scontro di gioco aereo. Accomodatosi inizialmente in panchina, nel tragitto per andare poi negli spogliatoi ha perso conoscenza ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti

Las Palmas-Osasuna non è stata una grande partita per Ante Budimir. L'attaccante croato degli ospiti, visto in Italia con Crotone (uomo della storica promozione nel 2016) e Sampdoria, sta disputando un'ottima stagione, ma non è riuscito a trovare la via del gol nell'ultimo incontro. Inoltre un violento scontro di gioco aereo nei minuti di recupero ha provocato il suo svenimento in campo. Inizialmente sostituito per aver perso molto sangue, si è seduto in panchina e poi, mentre si dirigeva negli spogliatoi, ha perso conoscenza ed è stato subito trasportato in ospedale per esami clinici e controlli. "Speriamo di avere buone notizie, ma non posso dirlo con certezza adesso perché aveva le vertigini e ha perso conoscenza a causa di quel colpo", ha detto nel post partita l'allenatore dell'Osasuna, Jagoba Arrasate. Budimir in stagione ha segnato 13 gol in Liga e 1 in Conference League.