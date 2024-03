Il Real era riuscito a segnare il gol del 3-2 ma a gioco fermo: Gil Manzano aveva fischiato la fine della partita qualche istante prima. Nell'anticipo in Liga accade di tutto: esultanza con il pugno antirazzista di Vinicius Junior, bruttissimo infortunio al ginocchio per Diakhaby

È successo di tutto nell'anticipo della 27^ giornata di Liga tra Valencia e Real Madrid . I Blancos sono stati fermati 2-2 al "Mestalla" tra mille polemiche: nel corso dell'ottavo minuto di recupero la squadra di Ancelotti era riuscita a trovare il gol del vantaggio con Bellingham . Tre punti in tasca? Non proprio, perché proprio qualche istante prima che partisse il cross di Brahim Diaz, poi finalizzato dall'inglese con un colpo di testa, è arrivato il triplice fischio di Gil Manzano . A nulla sono servite le proteste dei calciatori del Real, con l'arbitro spagnolo che ha mandato tutti negli spogliatoi dopo un parapiglia finale.

L'esultanza di Vinicius e il terribile infortunio di Diakhaby

Inizio di gara in salita per il Real Madrid, sotto di due gol nella prima mezz'ora: al 27' Duro e tre minuti dopo il raddoppio di Yaremchuk. A pareggiare i conti ci ha pensato Vinicius Junior con una doppietta: esultanza con il pugno chiuso antirazzista dell'esterno offensivo brasiliano, proprio davanti ai tifosi del Valencia che lo insultarono nella passata stagione. Nel finale di gara bruttissimo infortunio per Diakhaby: il difensore è stato travolto in maniera involontaria da Tchouaméni con il ginocchio che si è piegato in maniera innaturale. Visibilmente scossi gli altri calciatori in campo.