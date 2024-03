L'Atletico ko a Cadice: 2-0 a 4 giorni dall'Inter

Senza diversi titolari e con la testa molto probabilmente al ritorno degli ottavi di Champions contro l'Inter, l'Atletico Madrid di Simeone cade contro il piccolo Cadice in un pomeriggio assolutamente da dimenticare. Decide il risultato una doppietta di Juanmi tra il 24' e il 64' in una partita nella quale i Colchoneros hanno tenuto molto di più il pallone rispetto ai propri avversari senza però riuscire mai a impensierire seriamente Ledesma, il portiere degli andalusi, nonostante le 8 conclusioni verso la porta del Cadice. Una prestazione, quella dell'Atletico, che in Spagna definiscono senza difesa, senza attacco e senza mordente, contro una squadra che non vinceva da sei mesi e che aveva (ma ha ancora) il peggior attacco di tutto il campionato. I tre cambi operati all'intervallo da Simeone, che ha mandato in campo Molina, Riquelme e Correa per Depay, De Paul e Saul la dicono lunga sull'atteggiamento totalmente passivo della squadra madrilena, che ha fatto moltissima fatica soprattutto in fase difensiva. Disastroso soprattutto Gabriel Paulista che prima si è perso il centravanti del Cadice su un cross dalla sinistra in occasione del primo gol e poi è andato completamente a vuoto dopo un lungo lancio nell'azione della seconda marcatura dei padroni di casa. Insomma, un vero pomeriggio da dimenticare il più in fretta possibile per Simeone, che ora dovrà lavorare ancora di più per riuscire a preparare la sfida del Metropolitano. Nella quale però, e siamo pronti a scommetterci, l'Inter troverà tutto un altro Atletico.