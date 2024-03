Il Marocco convoca Brahim Diaz: pochi giorni fa il trequartista del Real Madrid aveva scelto di rappresentare la Nazionale marocchina, guidata Walid Regragui - dopo che quella spagnola non lo aveva più preso in considerazione nonostante la trafila nelle giovanili - e l'allenatore ha deciso di premiarlo inserendolo nella lista convocati in vista delle sfide, tra il 22 e il 26 marzo, contro Angola e Mauritania. Convocazione meritata per l'ex Milan che quest'anno, sotto la guida di Carlo Ancelotti, sta continuando a stupire, e ha già collezionato 4 gol e 2 assist in 23 partite.