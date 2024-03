Non c’è pace per Thibaut Courtois : secondo quanto comunicato dal Real Madrid, il portiere belga si è rotto il menisco interno del ginocchio sinistro durante l’ultima sessione di allenamento . Lo stesso club blanco ha fatto sapere che l’ex Chelsea effettuerà ulteriori controlli per valutare i tempi di recupero. Courtois non era ancora rientrato dal precedente infortunio, quello al legamento crociato del ginocchio sinistro.

L’altro infortunio di Courtois

Per Courtois si tratta del secondo grave infortunio stagionale: lo scorso agosto, infatti, il belga si era rotto il legamento crociato dell’altro ginocchio, il sinistro. Proprio per questo il Real Madrid aveva successivamente preso in prestito Kepa dal Chelsea, anche se Ancelotti ha ultimamente preferito l’ucraino Lunin allo spagnolo. Il recupero completo ed il rientro in campo di Courtois era previsto per le prossime settimane. Tuttavia, secondo la stampa spagnola, in questo caso per il classe ‘92 potrebbe non essere necessaria un’operazione chirurgica e – rispetto al primo stop – l’assenza dai campi dovrebbe essere molto più breve.