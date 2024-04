Ante Budimir, ex attaccante di Crotone e Sampdoria, è oggi protagonista nella Liga con l'Osasuna (16 gol, come Bellingham). Ma il Monday night di Valencia per lui è stato da dimenticare. Guardate come ha sbagliato il rigore del possibile pareggio al 97'...

Ve lo ricordate Ante Budimir? L’attaccante croato visto in Italia fra il 2015 e il 2019 con le maglie di Crotone (soprattutto) e Samp, è finito sulle prime pagine di tutti i siti spagnoli. Ma dalla parte sbagliata... E' lui il protagonista del video del giorno che vedete qui sopra: un rigore calciato e sbagliato al 97', per quello che sarebbe stato il gol del pari. La parte peggiore però non è questa, ma il modo in cui l'ha sbagliato: inciampando al momento della finta e ciccando la palla che è rotolata lentamente fra le braccia dell'incredulo portiere. Per la cronaca, l'Osasuna (squadra di Budimir) ha perso il monday night di Liga 1-0 contro il Valencia (gol decisivo di Almeida al 18').