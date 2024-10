I media spagnoli hanno riferito che alcuni operai hanno usato dei pali di legno come armi nel corso della rissa e che le persone coinvolte sono state immediatamente licenziate dal loro datore di lavoro, un appaltatore esterno incaricato dal Barcellona di gestire i lavori di ristrutturazione. Il club catalano non ha commentato la vicenda

Alcuni operai del cantiere del Camp Nou, lo stadio del Barcellona in fase di ristrutturazione, sono stati coinvolti in una violenta rissa. Lo ha riferito una fonte della polizia catalana, come riporta l'Ansa. La rissa ha coinvolto una trentina di operai, e sei persone sono rimaste leggermente ferite, ma non ci sono stati arresti, e finora nessuno ha ancora presentato una denuncia. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento dei 'Mossos d'Esquadra'.